Mario Rui talismano azzurro: con lui in campo il Napoli mai sconfitto in stagione

Chiamatelo 'talismano azzurro'. Con Mario Rui in campo il Napoli non è mai uscito sconfitto in questa stagione in gare ufficiali.

Il terzino portoghese, infatti, non ha partecipato ai match contro Inter e Lazio in campionato, al ritorno in Champions League contro il Liverpool ad Anfield Road (2-0 in favore degli inglesi) e all'eliminazione in Coppa Italia ai calci di rigore ad opera della Cremonese.

Un dato statistico da tenere in considerazione e che sottolinea l'importanza tattica dell'ex Roma ed Empoli nello scacchiere di Luciano Spalletti.