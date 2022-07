Mario Rui: "Questa è una delle squadre più forti in cui ho giocato. Proveremo a fare meglio del terzo posto"

"Stiamo lavorando molto per dare continuità ai risultati della scorsa stagione cercando di migliorare sempre. Abbiamo giocatori nuovi che hanno tanta fame di vittoria e vorranno dimostrare il loro valore". Così Mario Rui ha parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dal ritiro di Castel di Sangro.

Che impressione hai avuto da Kvaratskhelia?

"Per me è molto forte, ha una qualità che si nota subito. Ci sarà di grande aiuto e credo sia una fortuna averlo in squadra. Poi in avanti abbiamo Osimhen che ritengo un grandissimo centravanti. Io penso che Victor abbia da esprimere ancora tutto il suo talento. In attacco abbiamo tante risorse".

Quest'anno nel tuo ruolo c'è anche Olivera...

"Mathias è un giocatore che stiamo conoscendo da vicino, si vede subito che si tratta di un calciatore importante e siamo contenti che sia con noi. Io penso che la mentalità sia quella di migliorare e crescere, per farlo ci vogliono uomini e anche motivazioni per far crescere la rosa".

Per molti tifosi, ma anche per Spalletti, sei uno dei leader di questo gruppo.

"Mi fa molto piacere della stima sia dell'ambiente che del mister. Ma personalmente io mi occupo poco sia dei complimenti che alle critiche, non mi esalto e non mi abbatto mai e vado avanti per la mia strada. Penso che in squadra abbiamo più giocatori di personalità, però quello che conta è il gruppo, perchè solo aiutandosi tutti si possono raggiungere grandi risultati".

Sarà un Napoli competitivo?

"Io sono sicuro che lo sarà. Saremo competitivi e lo dimostreremo subito. Abbiamo nuovi calciatori e altri arriveranno. Però in generale non avere i favori del pronostico può essere anche positivo perchè sarà uno stimolo in più per dimostrare la nostra forza. Io ritengo che questa sia una delle squadre più forte in cui io abbia giocato. Adesso ripartiamo con tanta energia e convinzione. Siamo carichi e pronti per cominciare al massimo la stagione. L'anno scorso siamo arrivati al terzo posto, quest'anno proveremo a fare meglio".