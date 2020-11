Rui e Ghoulam in tribuna, Giuntoli: "Gattuso non li ha visti sul pezzo"

Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli, ai microfoni di Sky Sport, ha spiegato le motivazioni che hanno spinto Gennaro Gattuso a mandare in tribuna per la sfida con il Bologna Mario Rui e Ghoulam.

"Conosciamo il nostro allenatore, vuol vedere tutti sul pezzo. Non li ha visti sul pezzo e ha deciso di farli riposare. Li avrà visti poco attenti e poco brillanti nella rifinitura e quindi ha preso questa decisione. Li ha visti non così concentrati e ha preso questa decisione. Veniamo da una gara particolare, nella quale abbiamo toppato il primo tempo e abbiamo fatto molto meglio nel secondo. Sicuramente, però, questi alti e bassi dobbiamo limitarli, sarà un problema di testa, e quindi l'allenatore deve cercare di agire come meglio crede e in questo momento ha preso questa decisione", le parole del dirigente azzurro.