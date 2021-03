SKY - Insigne e Ghoulam parlano alla squadra, Gattuso allontana Mario Rui dal campo

Lorenzo Insigne ha voluto parlare alla squadra, in campo, prima dell’allenamento, dopo il rocambolesco pareggio contro il Sassuolo. Il capitano azzurro - riferisce Sky Sport - ha analizzato freddamente il momento, con severità, ricordando che serve qualcosa in più da parte di tutti per continuare la rincorsa alla zona Champions. Anche Faouzi Ghoulam ha parlato ai suoi compagni.

Durante l’allenamento, poi, Gattuso ha anche invitato Mario Rui ad anticipare l’uscita dal campo. All’allenatore del Napoli non è piaciuto l’atteggiamento del portoghese secondo quanto riportato da Sky.