"Commenterei tra 2-3 anni il prossimo terzino sinistro del Napoli per capire chi è meglio di Mario Rui"

"Mario Rui? Negli anni ha sempre fatto cose importanti. In alcune partite può piacere, in altre no. Quest’anno sta avendo qualche partita con qualche approccio sbagliato, ma mi piacerebbe commentare tra 2-3 anni il prossimo terzino sinistro del Napoli per capire chi è meglio di lui". Così Mario Giuffredi, agente del terzino portoghese del Napoli, ha parlato del suo assistito ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

Giuffredi ha parlato anche del futuro di un altro suo assistito, Elseid Hysaj: "Novità sul rinnovo di Hysaj? Il discorso è chiuso. Sappiamo che dall’anno prossimo saremo altrove, l’intenzione del Napoli è di guardare in altre direzioni. Stiamo parlando con altri club, come giusto che sia, tenendo presente che Hysaj farà il suo dovere fino a giugno. Anche altri giocatori vogliono ingaggi importanti, ma in più hai l’incognita che non sai se può far meglio di Elseid".