Marino Bartoletti a Gattuso: "Davvero vuoi lasciare Napoli? E' successo qualcosa di così irreversibile?"

Il noto giornalista Marino Bartoletti, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato un post-lettera indirizzato al tecnico del Napoli Gennaro Gattuso.

"A che pensi amico mio? Dove ti stanno portando la tua dignità, la tua serietà e il tuo orgoglio? Hai fatto molto di più di quanto i mezzi a tua disposizione (e alcuni contrattempi, per non parlare della volgarità di certe contestazioni) ti avrebbero consentito di fare. Davvero vuoi lasciare una squadra e una piazza (importanti) che, dopo un anno di assestamento, hai riportato ai piani altissimi dell'Europa? Conosco la tua fierezza e la tua coerenza: ma davvero è successo qualcosa di così irreversibile che non ti consenta di restare e raccogliere i frutti più belli di un lavoro impeccabile (alla faccia di chi non l'ha capito)? Ti voglio troppo bene e ti stimo troppo per non essere pronto ad adeguarmi a qualsiasi cosa deciderai. Ma secondo me, chi ti perde non fa un grande affare!", scrive Bartoletti.