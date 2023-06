Hamsik lascia il calcio giocato: “È stata un'avventura meravigliosa”

Marek Hamsik lascia il calcio, al termine della stagione con il Trabzonspor si ritirerà. Lo ha annunciato lui stesso in una conferenza stampa. "Non è una decisione facile, ma è stata una avventura meravigliosa", ha dichiarato la bandiera del Napoli, con cui ha giocato 520 partite in carriera tra il 2007 e il 2019. Il centrocampista slovacco aveva lasciato già la Nazionale lo scorso anno, dopo 136 presenze e 26 gol.

Arrivato in Turchia nel 2021 dopo le esperienze in Cina al Dalian Yifang e in Svezia al Goteborg, il giocatore 35enne è stato uno degli artefici del titolo conquistato la scorsa stagione. Chiuderà la carriera con il match del 6 o 7 giugno contro il Basaksehir.