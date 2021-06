Marco Rossi (Ct Ungheria): "Allenare il Napoli in futuro? Sarebbe incredibile"

Marco Rossi è uno dei personaggi del momento del calcio europeo. Il ct dell'Ungheria con la sua nazionale ha bloccato sabato scorso i campioni del Mondo in carica della Francia, bloccandoli sull'1-1 nel match valevole per la seconda giornata dei campionati Europei. Il tecnico italiano è molto noto anche dalle nostre parti, avendo indossato per 3 anni, dal 1984 al 1987, la maglia del Campania Puteolana e per aver allenato Scafatese e Cavese.

Nel corso di una lunga intervista rilasciata a Radio Punto Nuovo, Rossi ha parlato anche dell'ipotesi di tornare in Italia da allenatore: "Panchina in Italia? Spero di arrivare alla fine del mio mandato qui, non ho mai parlato male del sistema calcio italiano. Ci sono tantissimi bravi tecnici, a me non è stata data la possibilità di lavorare ad un certo livello. Ma, è anche colpa mia: dovevo essere più bravo a curare le relazioni. Allenare il Napoli in futuro? Nella famiglia di mia moglie sono tutti stratifosi del Napoli, sarebbe una cosa incredibile. Sarei molto contento già solo se fosse possibile andare a vedere qualche allenamento di Spalletti”.