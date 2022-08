Marco Messina (99 Posse) ironizza su Mertens: "Facile amare Napoli a 4,5 milioni l'anno..."

Una battuta la sua, ma che sta facendo particolarmente discutere i tifosi del Napoli ed in particolare i fan di Dries Mertens. Marco Messina, tastierista dei 99 Posse, ha fatto ironia sull'addio alla maglia azzurra e a Napoli da parte del calciatore belga, uno degli argomenti più discussi da quando "Ciro", ieri sera, ha diffuso sui social il suo video di saluti.

Laddove Mertens ha professato amore eterno a Napoli e alla gente della città, il musicista su Facebook scrive: " È facilissimo innamorarsi di una città quando ti danno 4,5 milioni di euro l’ anno".

In molti tra i suoi contatti non hanno preso benissimo l'affermazione, e Messina ha quindi puntualizzato: "Non credevo che ci fosse quest approccio fideistico. La mia è una battuta, ma vedo che parecchi si comportano come dei talebani se uno fa una battuta su Maometto".