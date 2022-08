Baroni torna al Maradona col suo Lecce: "Quel Napoli di Diego il mio momento più bello"

Era il 29 aprile del 1990. Il suo colpo di testa vincente andò in televisione, quando la Serie A si ascoltava quasi soltanto per radio. Marco Baroni saltò più in alto di tutti nell'area della Lazio, e col numero 6 dietro le spalle insaccò un pallone lanciato lì – neanche a dirlo – proprio da Diego Armando Maradona. Il Napoli dell'asso argentino, e di tanti altri che come il libero ex Lecce diedero un enorme contributo alla causa, vinse in quell'esatto momento il secondo scudetto della sua storia.

Marco Baroni tornerà – domani alle 20.45 – nello stadio che fece impazzire di gioia ormai 32 anni fa. Lo farà da avversario del Napoli, da allenatore di quel Lecce che l'anno scorso è riuscito a riportare dalla B alla A. Non è la prima volta che rivede il San Paolo, ma è la prima volta che ritorna al Maradona. Già nel 2017, quando lo stadio non era ancora dedicato al Diez, allenava il Benevento: la squadra di Sarri vinse contro i sanniti 6-0.

“Non mi guardo mai indietro – ha detto oggi l’allenatore del Lecce in conferenza stampa – anche se il Napoli rappresenta per me il momento più bello della mia carriera, vissuto accanto a compagni straordinari, a dei campioni che hanno fatto sentire campione anche me in una città che ha grande passione per il calcio”. “Adesso ci torno da avversario – ha proseguito – per noi deve essere un onore, ma allo stesso tempo dobbiamo avere la determinazione di fare una partita all’altezza”.

Che Baroni stimi (e tema) gli azzurri, è evidente: “Andiamo a giocare in uno stadio incredibile contro un avversario che non ha niente di meno rispetto a Inter, Milan, Juve e alle altre big. Spalletti ha un attacco pazzesco, ma noi dobbiamo fare una partita concentrata, dove potrebbe non bastare ma dobbiamo provarci”. Proverà a regalare ai suoi ex tifosi un pessimo mercoledì sera, è quello che è chiamato a fare. Quella domenica pomeriggio del '90, del resto, è indelebilmente storia.