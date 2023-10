Marco Baroni, da uomo del secondo scudetto del Napoli a tecnico rivelazione della Serie A

Il calendario segnava domenica 29 aprile del 1990, quando in un San Paolo festante e colmo d'azzurro, Marco Baroni al minuto 7 svettava di testa, su assist di Maradona su punizione, per battere Valerio Fiori e regalare al popolo partenopeo la vittoria del secondo scudetto grazie al successo per 1-0 sulla Lazio.

Oggi a 60 anni Baroni è uno dei tecnici rivelazione della Serie A. Dopo la splendida salvezza conquistata nella passata stagione con il Lecce, che ha stupito tutti per gioco e tenuta del campo, il tecnico toscano si è confermato a buoni livelli anche in questo inizio campionato sulla panchina del Verona, squadra che sabato pomeriggio guiderà proprio contro gli azzurri incrociando il suo passato, in un momento a dir poco delicato per il collega dirimpettaio Rudi Garcia.

Con i pugliesi nella scorsa stagione fu, insieme al Milan, una delle compagini a mettere maggiormente in difficoltà il Napoli di Spalletti in un'annata perfetta, sia all'andata con il pareggio al Maradona per 1-1 che al ritorno al Lecce con la vittoria partenopea di misura per 2-1 prima di Pasqua.