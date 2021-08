DALLA TURCHIA - Intesa Napoli-Galatasaray per Marcao: può arrivare in azzurro in prestito

Dalla Turchia arriva un'indiscrezione di mercato sul Napoli. Secondo quanto riferisce "Sozcu", il club partenopeo ed il Galatasaray avrebbero trovato un'intesa di massimo per l'arrivo in prestito con diritto di riscato in azzurro di Marcao.

Per la conclusione dell'operazione - spiega "Sozcu" - serve l'ok finale del presidente del club di Istanbul, Burak Elmas, e del tecnico giallorosso Fatih Terim.

Brasiliano, 25 anni, Marcao è un difensore centrale che può giocare anche come mediano davanti alla difesa.