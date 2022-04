Maradona, l'ultimo messaggio agli ex compagni di squadra prima di morire: la rivelazione

"Sono il vostro capitano". Questo l'ultimo messaggio di Diego Armando Maradona prima di morire ai suoi ex compagni di squadra dell'Argentina campione del mondo 1986. A rivelarlo è stato Ricardo Giusti, nel corso di una lunga intervista rilasciata a "La Nacion".

"C'è un lato di Diego che la gente conosceva poco, mentre noi lo conoscevamo bene e sapevamo della sua generosità. Quando mia moglie è morta in un incidente, il giorno dopo mi ha chiamato per dirmi che era a mia disposizione per qualunque cosa. Ho avuto problemi con mio figlio e lui da Dubai mi ha chiamato e mi ha invitato a portarlo lì. Sapevamo quello che sentiva per noi. Fino a prima di morire ci ha detto: 'Sono il vostro capitano'. Quando era nella chat che avevamo tra i campioni del Mondo 1986, quando stava più o meno bene e poteva seguirci, ci prendeva in giro. Diego pensava sempre agli altri e si preoccupava che a nessuno mancasse nulla. Aveva un cuore grandissimo e la gente non lo sa. Conosceva solo da un lato quello del campo e dall'altro quello che faceva fuori. Però lui stesso diceva sempre: 'Io non sono un esempio di niente'. L'ultima volta che l'ho visto è stato sul campo del Newell's da allenatore del Gimnasia. Il suo numero di telefono cambiava costantemente, ma non credo fosse lui a cambiare in continuazione i suoi numeri", ha spiegato Giusti.