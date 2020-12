Maradona, dettagli inquietanti sugli ultimi giorni: "Era in una casa senza bagno"

Secondo quanto riferisce il Clarin, la magistratura argentina avrebbe interrogato l'ex compagna di Diego Armando Maradona, Veronica Ojeda (madre di 'Dieguito' Maradona) per oltre 5 ore. Gli inquirenti vogliono far luce sulla degenza del D10S nella casa di Tigre, dove lo scorso mercoledì è morto in seguito ad arresto cardiocircolatorio.

"Era in una casa senza bagno"

Mario Baudry, avvocato della donna, ha parlato al termine dell'interrogatorio rivelando un dettaglio che ha sopreso tutti e che sta facendo molto discutere. "La casa in cui si trovava Maradona - ha spiegato - era molto semplice, senza bagno. C'era un letto e un wc chimico. Diego non meritava di passare i suoi ultimi giorni così". Secondo l'avvocato dell'ex compagna Maradona non sarebbe morto "se fosse stato in un centro medico".

Nei prossimi giorni - è entrato nei dettagli dell'inchiesta Baundry - "verranno svolti rilievi informatici, sulle telecamere di ingresso e su tutta la documentazione con le relative perizie". "I responsabili sono quelli che hanno firmato le dimissioni dalla clinica, ma dare la colpa ai figli non è corretto", ha aggiunto ancora il legale dell'Ojeda.

I messaggi dei figli e le dimissioni dalla clinica

La Nacion intanto ha pubblicato i messaggi che i figli si sarebbero scambiati nella "chat di famiglia" pochi giorni prima della morte del Pibe. Emergerebbe la preoccupazione di Dalma, Giannina e Diego Jr. sul modo in cui il papà era assistito. Pubblicato dallo stesso giornale anche il documento che riporta le dimissioni dalla clinica del D10S, quella dov'era stato ricoverato e operato per un ematoma subdurale. Nel documento si raccomandava di stabilire una "continuità delle cure".