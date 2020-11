Maradona giocò nel fango per salvarlo: Luca ricorda il suo "secondo padre"

Maradona scese in campo per lui, in una partita di beneficenza tra il fango e l'acqua nel 1985. Luca Quarto, oggi 36enne, al tempo aveva pochi mesi. Doveva essere sottoposto ad una serie di delicati interventi chirurgici in Svizzera per una malformazione al palato.

Quella partita lo salvò. Ora è a Rimini, dove vive la madre, e dove in estate gestisce un piccolo negozio di costumi. Parla commosso di Diego, che per lui è stato una sorta di "secondo papà". "Gli sarò grato per sempre – spiega – mi sento come se avessi perso il mio secondo padre".

Lo incontrò nel 2002 a 'C'è posta per te' di Maria De Filippi, occasione in cui riuscì a ringraziarlo di persona.