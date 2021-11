Un anno senza Maradona, Diego Junior: "Potresti scendere almeno per un minuto e farti abbracciare"

"Potresti scendere almeno per un minuto, farti abbracciare, ridere un po’ con me. Avrei così tante cose da dirti, tante canzoni da cantare insieme e guardare le partite del Napoli. Papá, é un anno che te ne sei andato, chissà dove. Vola alto, come solo tu sai fare! Ti amo e mi manchi tanto!". Così il figlio napoletano di Maradona, Diego Junior, ha voluto ricordare il papà ad un anno dalla scomparsa con un post sui social.