"3000 ragazzi videro Maradona e invasero il campo. Lui non si scompose e cominciò a firmare autografi a tutti"

Il noto giornalista napoletano Rino Cesarano, storico inviato del Corriere dello Sport, ha raccontato uno splendido retroscena su Diego Armando Maradona risalente al 1987.

"Il Napoli di Maradona giocò a Tokyo dopo il primo scudetto. Gli organizzatori di questa partita, per l'allenamento del giorno prima, destinarono un campo a 30 km da Tokyo, senza recinzioni. A bordo campo, circa 3000 ragazzi giapponesi, quando videro uscire Maradona dagli spogliatoi, invasero il campo per chiedere autografi e fare foto con lui. Noi giornalisti, eravamo in tre, avemmo molta paura. Maradona, invece, impassibile, cominciò a firmare gli autografi e a fare foto con tutti. Peraltro i giapponesi non è che ti vengono addosso, riescono a rimanere disciplinati anche se sono tanti. A quel punto Ottavio Bianchi si arrabbiò con Luciano Moggi in una maniera feroce e quindi furono costretti a chiamare la polizia per far allontanare i ragazzi, che però già si allontanavano spontaneamente dopo aver ricevuto l'autografo", ha raccontato Cesarano nel corso della puntata di sabato della trasmissione "Tutti in ritiro", in onda su Canale 21.