L'ultimo desiderio di Maradona prima di morire: "Voglio il Pallone d'oro che mi ha rubato la camorra"

Diego Armando Maradona prima di morire aveva un grande desiderio, quello di riavere il Pallone d'oro che gli era stato rubato. Repubblica riporta un lungo reportage sugli ultimi giorni di vita del pibe de oro, nel quale si legge che aveva chiesto agli inviati di France Football in cambio di un’intervista un mese prima di morire (cinque giorni prima del suo compleanno) di poterne ricevere una copia.

“Voglio il Pallone d’Oro che mi ha rubato la camorra”, era stata la richiesta di Diego. Il riconoscimento (l'unico per l'argentino in quanto prima non era aperto ai calciatori non europei) era stato rubato a Napoli infatti proprio dalla camorra e poi fuso, come raccontò un pentito.