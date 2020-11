Maradona, il saluto del suo Napoli: "Per sempre. Ciao Diego"

"Per Sempre. Ciao Diego". Così il Napoli, attraverso il suo profilo Twitter, ha voluto salutare Diego Armando Maradona, il capitano di mille battaglie, l'uomo che ha guidato gli azzurri alla vittoria di due scudetti, una Coppa Uefa, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.

Il club partenopeo ha cambiato il colore del logo da azzurro a nero in segno di lutto.

"Tutti si aspettano le nostre parole. Ma quali parole possiamo usare per un dolore come quello che stiamo vivendo? Ora è il momento delle lacrime. Poi ci sarà il momento delle parole", scrive la società azzurra in un successivo tweet.

“Non riesco a parlare, davvero. Non sono in grado di dire parole sensate. Provo un grandissimo dolore, è una notizia sconvolgente”, le parole dell'ex allenatore del Napoli Ottavio Bianchi ai microfoni di Tuttomercatoweb.