Maradona, il comunicato degli eredi: "Passi in avanti per sapere la verità sulla sua morte"

"Vogliamo mettere a conoscenza dell'opinione pubblica in generale e in particolare di tutti coloro che hanno amato nostro padre, Diego Armando Maradona, che la Procura n° 15 della città di La Plata ha fatto un passo in più (come già hanno fatto la Fiscalia generale di San Isidro e il tribunale civile n° 20 della città di La Plata), alla ricerca della verità obiettiva". Inizia così il lungo post pubblicato sulle pagine social ufficiali di Diego Armando Maradona a firma degli eredi dell'ex capitano del Napoli.

"La nostra intenzione e quella dei nostri avvocati è stata scoprire cosa è successo a nostro padre nell'ultimo periodo della sua vita, la verità sulla sua fine. E sapere la verità sulle azioni del suo ambiente, chi lo ha circondato e isolato negli ultimi anni della sua vita", si legge ancora nel comunicato stampa.

"Vogliamo anche che si chiarisca, chi è ognuno in questa storia e che finalmente il mondo intero sappia con certezza, chi siamo i titolari di preservare e proteggere l'eredità di nostro padre, affinché non ci sia alcun dubbio su con chi parlare e di chi fidarsi", aggiungono gli eredi del 'Pibe de Oro'.

Il ringraziamento alle procure

Gli eredi di Maradona hanno voluto anche ringraziare i membri della procura per il lavoro svolto, citando anche parte della risoluzione: "Vogliamo esprimere il nostro profondo ringraziamento a tutti i membri della Procura n° 15 di La Plata, nonché alla Procura generale di San Isidro e al tribunale civile n° 20 di La Plata, per aver lavorato in modo instancabile e professionale per fare luce davanti a tanta oscurità".

Il comunicato integrale