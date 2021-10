Compleanno Maradona, il video di Diego Jr sui social: "Mi manchi"

Con uno splendido video pubblicato sui social, Diego Maradona Junior ha voluto ricordare il padre nel giorno del suo 61esimo compleanno.

"Auguri Papá, aiutami ad accettare che la vita sia stata così ingiusta nei nostri riguardi e soprattutto dimmi se dall’altra parte sei felice, perché questo darebbe un po’ di pace al mio cuore. Cammina sempre un passo avanti a me e non lasciarmi mai la mano. Non posso ancora venire da te, ci sono Diego e India da proteggere, ma stanne certo che appena potrò correrò da te ad abbracciarti. Mi manchi", scrive il figlio napoletano del 'Pibe de Oro'.