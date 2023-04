Maradona sul cancello del Centro Paradiso di Soccavo: l'opera toccante di San Spiga

Diego Armando Maradona sul cancello del Centro Paradiso di Soccavo. Questa l'opera realizzata da San Spiga.

Lo street artist argentino ha riprodotto una celebre foto di Sergio Siano sul cancello di quella che fu la casa del Napoli fino all'agosto 2004, prima del fallimento.

"Grazie a San Spiga per questa sua fantastica installazione. Direttamente dalla Patagonia, Argentina, sei arrivato fin qui a ricordare Diego Maradona, in uno dei posti che ha rappresentato casa per lui", si legge sulla pagina social ufficiale dell'associazione "Centro Paradiso".