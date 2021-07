Momenti di svago e divertimento, oltre che di lavoro, per gli azzurri nel ritiro in Val di Sole

Fatica e tanto lavoro, ma anche divertimento. Non manca il buon umore nel ritiro del Napoli a Dimaro, come testimoniano le immagini pubblicate da Elif Elmas su Instagram. Nel video del centrocampista azzurro si vede il compagno di squadra Kostas Manolas esibirsi in un balletto in perfetto stile Michael Jackson.