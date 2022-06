Calciomercato - Napoli, a centrocampo piace anche Orel Mangala

Con Diego Demme e Fabian Ruiz che potrebbero dire addio, il Napoli è attento sul mercato anche per il centrocampo. Con Lobotka e Anguissa punti fissi, in caso di addio dell'italo-tedesco e dello spagnolo o di almeno uno dei due, Giuntoli dovrà consegnare a Spalletti un'alternativa all'altezza anche in mediana.

Oltre a Tameze del Verona e al norvegese Berge, per il quale si potrebbe studiare un'operazione in stile Anguissa con lo Sheffield United, sul taccuino degli osservatori azzurri ci sarebbe anche il nome di Orel Mangala, 24enne mediano di nazionalità belga in forza allo Stoccarda.

Mangala nell'ultima Bundesliga ha collezionato 28 presenze, impreziosite da 1 gol e 4 assist. E chissà che in un eventuale discorso con lo Stoccarda non possa entrare proprio Demme, che in Germania ha ancora molti estimatori.