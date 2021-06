Mancini, parla il suo sarto partenopeo: "Ama tanto Napoli, parliamo spesso in dialetto napoletano"

Il maestro di arte sartoriale Gianni Marigliano, amico e sarto personale di Roberto Mancini, ha parlato del ct della Nazionale in una lunga intervista a Radio Punto Nuovo: "Roberto ha un’eleganza innata. Lui è un po’ un artigiano del calcio. Lo seguo da tantissimi anni. Lui non prende mai squadre già vincenti o fortissime, come fa un sarto, prende un materiale e lo valorizza. E' da sempre attento allo stile e all’eleganza. Ci siamo conosciuti tramite l’ex calciatore del Napoli Dario Marcolin. Abbiamo un rapporto che va al di là della professione, ci conosciamo da tantissimi anni. Siamo quasi come fratelli".

"Roberto ama molto Napoli, con me ama parlare napoletano. Ha sempre parlato bene di Insigne, anche prima di diventare allenatore della Nazionale. E’ una persona simpaticissima, sempre pronto alla battuta. Non mi spiego come mai non abbia mai allenato il Napoli", ha aggiunto Marigliano.