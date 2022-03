Mancini su Insigne che lascia il ritiro: "Ho mandato io via lui, Immobile e Jorginho"

Jorginho, Immobile e Insigne sono andati via dal ritiro e non giocheranno contro la Turchia? "Io li ho obbligati ad andare via perché se posso fare qualcosa per loro e per i club noi lo facciamo... Non avrebbero giocato, alcuni non erano al meglio fisicamente. Alcuni di loro li ho obbligati ad andare: il Chelsea ci ha mandato Jorginho tre giorni prima, non gli ha fatto giocare l'FA Cup. Anche Florenzi e Politano, non al meglio, li ho rispediti a casa perché non avrebbero giocato", ha risposto così Roberto Mancini a chi gli chiedeva in conferenza stampa oggi i motivi della mancata convocazione per l'inutile match contro la Turchia dei tre azzurri, dopo la delusione per la mancata qualificazione ai prossimi mondiali dell'Italia.

"Lorenzo aveva problemi fisici già da prima. Immobile sarebbe andato in tribuna, Mancini e Verratti sì, avevano problemi fisici. Insigne al 50% sarebbe andato in tribuna per provare soluzioni alternative. I ragazzi in questi anni hanno meritato tanto, non è stato solo un Europeo ma un tragitto lungo tre anni con una serie di partite senza sconfitte e va dato merito a questi ragazzi. Ci sono qui calciatori speciali, è stato creato un gruppo speciale: non sono nel gruppo squadra, ma anche tutto ciò che c'è intorno", ha proseguito il ct.

"Sul gioco non lo so, dipende anche dalle caratteristiche dei giocatori. Mi sento di restare perché sono ancora a giovane: volevo vincere un Europeo e un Mondiale, quindi per il Mondiale devo aspettare un attimo. Mi piace questo lavoro e coi ragazzi voglio riorganizzare qualcosa di importante. A parte la delusione, il resto va avanti", ha concluso aprendo più di uno spiraglio sulla sua permamenza in azzurro. Decisivo l'incontro di settimana prossima con Gravina.