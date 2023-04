Maldini: "Spalletti? Per quelli che sono i miei gusti ha parlato anche troppo"

Dopo le parole di Luciano Spalletti ieri in conferenza stampa, anche Paolo Maldini è tornato sul battibecco nel sottopassaggio degli spogliatoi del Maradona rispondendo ad una domanda ai microfoni di Mediaset Infinity: "Non voglio commentare questa cosa. L'ha già fatto lui e, per quelli che sono i miei gusti, l'ha fatto anche parlando troppo".

"Siamo orgogliosi del nostro cammino e speranzosi di poter andare avanti per regalare ancora altri sogni. I sogni fanno parte del bagaglio tecnico e morale del Milan, abbiamo una squadra giovane che non ha ancora espresso tutto il proprio bagaglio tecnico", ha aggiunto il dirigente rossonero.