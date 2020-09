Primo allenamento degli azzurri di ritorno a Castel Volturno: trauma contusivo per Malcuit

Il Napoli si è ritrovato oggi al Training Center di Castel Volturno per il suo primo giorno post ritiro di Castel di Sangro. Nell'occasione, Malcuit ha lasciato in anticipo la seduta di allenamento per un trauma contusivo ad una gamba.

Gli azzurri hanno proseguito tra le mura amiche la preparazione. Venerdì affronteranno in amichevole il Pescara al San Paolo mentre l'esordio in campionato è fissato per il 20 settembre a Parma.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La seduta ha avuto inizio con torelli e allenamento aerobico. Successivamente esercizi di "passing drill" e lavoro finalizzato al possesso palla e poi partitina a campo ridotto.