Napoli, Maksimovic è guarito dal Covid: l'annuncio del club azzurro

Nikola Maksimovic è guarito dal Covid-19. E' quanto annunciato in serata dal Napoli sui suoi canali ufficiali.

Gattuso, dunque, potrà riavere a disposizione il difensore serbo per l'ultimo match dell'anno contro il Verona, in programma domenica sera al Maradona.

Ancora in dubbio, invece, la presenza di Koulibaly, che nell'ultima seduta ha svolto lavoro in palestra e allenamento personalizzato in campo. Lobotka ha svolto, invece, l'intera seduta in gruppo. Palestra per Ghoulam.