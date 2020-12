Calcio e Coronavirus, positivo il napoletano ed ex azzurro Maiello

Il Coronavirus si abbatte sul Frosinone calcio. Il club laziale ha infatti registrato ben 14 casi di positività all'interno del gruppo squadra.

Tra questi c'è anche il calciatore napoletano ed ex centrocampista del Napoli Raffaele Maiello.

"Oggi non sarò in campo....il Covid 19 ha colpito anche me. Lievi sintomi, famiglia lontana fortunatamente. Tornerò presto a combattere, forza Frosinone", il post pubblicato sui social nella giornata di domenica dal 29enne regista di Acerra.