Le maglie di Maradona all'asta: le quotazioni e i link per partecipare

Le maglie indossate da Diego Armando Maradona erano già tra i pezzi più importanti dell'asta "Sport Memorabilia" - organizzata da Aste Bolaffi di Torino per il 9 dicembre - ma dopo la morte dell'asso argentino la scorsa settimana c'è da aspettarsi che le quotazioni dei cimeli salgano.

L'evento è online, quindi potranno partecipare facilmente anche tutti i tifosi partenopei del Pibe. Vedrà bandire anche una bici di Pantani, una tuta di Schumacher e maglie di altri campioni calcistici di ieri e di oggi, da Gabetto a Messi, da Cruijff a Cristiano Ronaldo, da Baggio a Del Piero, da Careca a Ciro Ferrara passando per Fernando De Napoli.

Le magliette del D10S

Per quanto riguarda le maglie di Diego, c'è quella delle giovanili dell'Argentinos Junior, quella più riconoscibile del Boca, quella dell'Argentina, e naturalmente la divisa azzurra del Napoli, in due stagioni differenti: una nell'anno della "punizione impossibile" alla Juve e una nell'anno del primo scudetto.

Da Aste Bolaffi non si sbilanciano: "Sì, è possibile che i prezzi di aggiudicazione finale supereranno le nostre stime, che abbiamo fatto settimane fa e che non abbiamo più toccato per rispettare gli accordi con i collezionisti che le mettono all'asta, ma al momento non possiamo dire se ci sono state particolari offerte" spiegano a Claudio Pizzigallo di TorinoToday.it.

Al momento, le stime oscillano tra i 750 e i 3000 euro a seconda del lotto, ovvero cifre relativamente abbordabili per portarsi a casa un pezzo di storia del calcio mondiale. Resta da vedere fino a che punto arriveranno i collezionisti e i tifosi pur di tenerli per sé.

Le descrizioni, le stime e i link

- Argentinos Junior – 1970-1976 (attribuita)

Maglia rossa, in cotone piqué a manica lunga, girocollo. Sul fronte: firma autografa. Sul retro: numero 10 stampato in vernice serigrafata e firma autografa ripetuta. Evidenti segni del tempo.

Stima: 1000 - 1250 euro (link per offerte)

- Boca Junior – fine anni ‘70

Maglia blu in cotone piqué, con striscia gialla orizzontale, a manica lunga, girocollo. Sul fronte: firma autografa. Sul retro: numero 10 in cuoio cucito e firma autografa ripetuta.

L’autografo completo è molto difficile da conseguire dal momento che Maradona smise di farlo già dai primissimi anni 80 accorciandolo e stilizzandolo.

Stima: 750 - 1000 euro (link per offerte)

- S.S.C. Napoli – Stagione 1985-1986

Maglia Ennerre a maniche corte. Sul fronte: Sponsor commerciale Buitoni, stemma del club e firma autografa di Maradona. Sul retro: nome 10 bianco cucito.

Unito borsone da calcio del Napoli personalizzato con il numero 10, usato e privo di un piedino.

Maglia e borsone donati ad un ex dirigente Inter F.C. il giorno prima della partita Napoli-Inter del 16 marzo 1986.

La maglia presenta una traccia di un numero precedentemente applicato e lo sponsor commerciale ha misure ridotte rispetto a quelle usate in competizioni ufficiali. (Maglia venduta "as is").

Stima: 2000 - 2500 euro (link per offerte)

- S.S.C. Napoli – Stagione 1986-87

Maglia gara Ennerre a maniche lunghe. Sul fronte: sponsor commerciale Buitoni, stemma del club e firma autografa con dedica. Sul retro: numero 10 cucito.

Maglia donata ad un avversario al termine della 19° giornata del campionato di serie A, Torino-Napoli (0-1) disputatasi allo stadio Comunale di Torino il 22 febbraio 1987.

Il numero sulla maglia era originariamente il 19 poi sostituito con il 10, evidenti le tracce della vecchia cucitura. La maglia si vende “as is”.

Stima: 2000 - 2500 euro (link per offerte)

- Nazionale Argentina di Calcio – 1993 (attribuita)

Maglia gara Adidas, a maniche lunghe, taglia T3. Sul fronte: stemma della Argentine Footbal Association. Sul retro: numero 10 nero. Maglia preparata/indossata per il numero 10 della Nazionale, che in quella stagione venne indossata quasi sempre da Maradona.

Stima: 2500 - 3000 euro (link per offerte)