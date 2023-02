Le maglie dei calciatori del Napoli schierate in strada in un piccolo paesino del casertano | FOTO

Undici maglie dei calciatori del Napoli schierate, come in formazione, in strada in un piccolo paesino del casertano. L'immagine che sta facendo il giro dei social nelle ultime ore arriva da Valle di Maddaloni, piccolo centro campano con poco meno di 3mila residenti.

Sempre in strada appaiono anche vessilli e bandiere azzurre per celebrare la straordinaria stagione degli uomini di Spalletti.

Valle di Maddaloni - ricorda Casertanews - è un posto che i calciatori del Napoli frequentano spesso, per le loro cene in una rinomata steakhouse che si trova in zona.

