Il Napoli lancia la sua linea natalizia: dalla maglia gara ai maglioni e cappelli

Il Napoli lancia la sua linea natalizia. Il club azzurro, attraverso i propri profili social, ha svelato ai tifosi le nuove creazioni in vista del periodo delle festività.

Si va dalla maglia gara Natale 2022 per adulti a quella junior per i più piccini, passando per il maglione ed il cappellino natalizio.

La magia del Natale scende in campo con il Set Gara Junior Natale e la Maglia Gara Natale! ???



