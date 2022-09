Dopo il successo dello scorso anno, il Napoli ripropone anche quest'anno la "Halloween game". Si tratta della prima maglia da gioco "special edition" della stagione 2022/2023.

La maglia sarà in vendita a partire da oggi 30 settembre sul web store del Napoli, sull’Amazon brand store, negli official store SSC Napoli e in una selezionata rete di rivenditori.