Calcio Napoli, spuntano le prime indiscrezioni sulla nuova maglia da gioco 2020/21

Circolano già le prime ipotesi sulla nuova maglia del Napoli per la stagione agonistica 2020/2021. Una consuetudine che riguarda gli azzurri i cui tifosi, a differenza di molte altre squadre, non possono vedere la nuova maglia se non a pochi giorni dall'inizio della stagione. Così si susseguono le voci, le indiscrezioni, i rumors. Quest'anno si ipotizza la maglia che vedete in foto (riportata dall'account Instagram A tutela della maglia del Napoli). Non c'è più la toppa rossa, come s'era detto, ma la scritta Lete è diventata rossa. Resta il doppio sponsor, spuntano inserti neri alquanto insoliti.

Ed è già pioggia di commenti. Raramente è capitato, negli ultimi anni, di sentire un unanime coro di approvazione dopo la presentazione della maglia. In questo caso si tratta di una foto non ufficiale e che quindi va presa considerandola un'ipotesi. Ma è un'ipotesi che piace a pochi, se si considerano i tanti commenti che circolano in queste ore sui social.