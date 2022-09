Maglia con l'immagine di Maradona, l'avv. Grassani: "Napoli soggetto terzo nella vicenda"

"Maglie con l?immagine di Maradona? Teniamo presente che quello che si è saputo finora è frutto di stralci di una sentenza che è molto articolata, secondo quanto mi dicono dal Palazzo di Giustizia di Napoli. La controversia ha riguardato l?amministratore giudiziario dell?eredità Diego Armando Maradona, Sebastian Jorge Baglietto, che ha mosso ricorso contro Stefano Ceci perché lo riteneva sfornito dei diritti per utilizzare l?immagine di Maradona. Il Tribunale ha ritenuto che Ceci e la sua società non potessero continuare a utilizzare l?immagine, il nome, qualunque segno distintivo riconducibile a Maradona per un recesso del signor Baglietto. La concessione, che era di 15 anni più 10 rinnovabili, era venuta meno. Il Tribunale di Napoli ha dunque inibito la possibilità di utilizzare. Da questo momento in poi chiunque utilizzasse immagini privative provenienti da Ceci, lo farebbe a suo rischio e pericolo". Così il legale del Napoli, l'avvocato Mattia Grassani, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato della vicenda relativa al contenzioso tra gli eredi di Diego Armando Maradona ed il suo ex manager, Stefano Ceci.

Grassani ha parlato anche della posizione del Napoli e della questione della maglia celebrativa con l'effige del 'Pibe de Oro': "Il Tribunale dice che il Napoli in questa vicenda è soggetto terzo di buona fede. Il Napoli, dunque, in buona fede ha negoziato l?utilizzo dell?immagine di Diego con Ceci. Ora o bisognerà attendere la conclusione di questo procedimento o trattare direttamente con Baglietto".