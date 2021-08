Maradona, in Argentina si cercano oltre 1700 "Diego Armando" nati nel 1981: il motivo

In Argentina si cercano 1703 persone di nome Diego Armando nate nel 1981. Questa l'iniziativa dell'Adidas in occasione del lancio della nuova maglia da gioco del Boca Juniors.

La nuova casacca degli 'xeneizes' è un omaggio alla memoria di Diego Armando Maradona e per questo è ispirata a quella indossata dall'ex capitano del Napoli nel 1981, in occasione della vittoria del Campionato Metropolitano di Apertura proprio a 40 anni di distanza da quel successo.

Solamente in quell'anno solare nacquero 1703 persone di nome Diego Armando in Argentina. Fu l'anno con più "Diego Armando" registrati all'anagrafe nella storia del paese sudamericano. Ora l'Adidas sta cercando queste persone per omaggiarle della nuova 'camiseta' del Boca, che potranno registrarsi su un apposito portale creato ad hoc per ricevere il regalo.