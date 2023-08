Dallo scudetto sfiorato con il Napoli all'Australia: la nuova vita calcistica dell'ex azzurro

Nuova avventura calcistica per Zinedine Machach. Dopo un lungo girovagare per l'Europa, l'ex centrocampista del Napoli approda in Australia.

Il Merlbourne Victory, infatti, ha annunciato l'ingaggio per la stagione 2023/2024 del 27enne francese. Il capo allenatore del club oceanico, Tony Popovic, si è detto entusiasta di dare il benvenuto a Machach nella sua squadra: "Zinédine è un giocatore entusiasmante e dinamico, che ha la capacità di ricoprire una vasta gamma di posizioni in campo. Non vediamo l'ora di vedere cosa può produrre al Melbourne Victory. La sua versatilità in attacco sarà una risorsa per la nostra squadra in questa stagione e la sua esperienza in una serie di campionati europei gli permetterà di adattarsi bene in A-League. Non vediamo l'ora di lavorare con Zinedine".

Anche Machach si è detto prontissimo per affrontare la sfida in A-League con il suo nuovo club: "Sono entusiasta di unirmi al Melbourne Victory e non vedo l'ora di indossare la maglia e rappresentare il club. Quando ho sentito parlare per la prima volta dell'opportunità di venire a Melbourne, è stato qualcosa di nuovo ed entusiasmante per me e una sfida che credo mi aiuterà a crescere come calciatore. Il Victory è il club più grande, con i migliori tifosi in Australia e non vedo l'ora di dare tutto per raggiungere il successo in questa stagione".

Dallo scudetto sfiorato con il Napoli alle esperienze in Olanda, Ungheria e Grecia

Dopo la doppia esperienza in patria agli esordi con le maglie di Tolosa e Olympique Marsiglia, Zinedine Machach viene ingaggiato a parametro zero nel gennaio 2018 al Napoli. Dopo aver fatto parte per alcuni mesi della squadra allenata da Sarri che sfiorò lo scudetto, pur senza mai scendere in campo in gara ufficiale, dall'estate successiva il club partenopeo lo cede in più occasioni in prestito. Prima in Serie B a Carpi, Crotone e Cosenza e poi all'estero, agli olandesi del VVV Venlo e agli ungheresi dell'Honved Budapest, prima di salutarlo a titolo definitivo. Nell'ultima stagione il 27enne centrocampista di origini marocchine ed algerine ha giocato in Grecia con lo Ionikos, collezionando 14 presenze tra campionato e coppa.