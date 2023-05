L'ex juventino Macek: "Peccato che il Napoli sia uscito così presto in Europa. Ha giocato il miglior calcio"

"Adesso l'Italia ha tre squadre nelle finali delle coppe europee e sappiamo tutti quanto sia difficile. Se il potere del calcio italiano stia tornando, questo non posso dirlo. Penso che quest'anno sia andato tutto bene, ma ovviamente è un buon biglietto da visita per il campionato. Peccato solo che il Napoli sia stato eliminato così presto in Europa. Ha giocato il miglior calcio, ha avuto i migliori singoli. Vedremo come andrà tra un anno, se l'Italia confermerà questi risultati. Ma continuo a pensare che ci siano fuoriclasse che iniziano ad andare in Italia e non solo in Inghilterra". A dirlo è stato il centrocampista ceco del Lugano Roman Macek, ex Juventus, Bari e Cremonese, nel corso di un'intervista rilasciata a eFotbal.

Macek oggi in Svizzera indossa il numero 77, proprio come l'attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia: "Gioco con il numero 7 da quando ero bambino, anche nelle giovanili della Juventus ho avuto la fortuna che mi è capitato addosso per caso. Poi quando mi sono allenato con la squadra A della Juventus è stato difficile prendere il numero 7. A Lugano probabilmente non è stato nemmeno preso, ma ho preso il 77 per fare una modifica e magari tornare anche al 7. Ma è vero che ora è un numero abbastanza popolare grazie a Kvaratskhelia e Brozovic!".