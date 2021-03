Doppio lutto nel mondo del calcio: il cordoglio del Napoli

I messaggi del club azzurro per la scomparsa di Marco Bogarelli e Antonio Vanacore

Giornata triste per il mondo del calcio italiano, colpito nelle ultime ore da un doppio lutto. Si sono spenti, infatti, Marco Bogarelli, ex presidente di Infront e noto manager nel mondo dello sport, soprattutto nella vendita dei diritti tv, e l'allenatore Antonio Vanacore. Il Napoli ha voluto ricordare entrambi con dei messaggi sui propri canali di comunicazione ufficiali.

"Il Presidente De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al dolore della famiglia Vanacore per la scomparsa di Antonio, professionista esemplare che lascia un indelebile ricordo anche nel club azzurro", il ricordo della società partenopea per il vice-allenatore della Cavese, che in passato aveva collaborato anche con gli azzurri.

"Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli sono vicini ai familiari di Marco Bogarelli, la cui scomparsa lascia un grande vuoto nel calcio italiano", l'ultimo saluto al manager sportivo.