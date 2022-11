Grave lutto per Carlo Ancelotti: il messaggio del Napoli e di De Laurentiis

Grave lutto per Carlo Ancelotti. Il tecnico del Real Madrid ha perso la suocera, María Concepción Barrena Gutiérrez, scomparsa all'età di 95 anni. La notizia era stata resa nota nel tardo pomeriggio di martedì dal club spagnolo.

Anche il Napoli, con un messaggio sui propri profili social ufficiali, si è stretto attorno al suo ex allenatore e alla moglie María Concepción Barrena Gutiérrez, per il lutto patito: "Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutto il Napoli si stringono attorno a Carlo e Mariann Ancelotti per la scomparsa della signora María Concepcíon".