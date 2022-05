Calciomercato Napoli - Ipotesi di scambio Luis Alberto-Politano in caso di addio di Fabian e Zielinski

Con il campionato 2021-2022 ormai archiviato e con quello successivo che prenderà il via con largo anticipo quest'anno, causa mondiali in Qatar a cavallo tra novembre e dicembre, il calciomercato è pronto ad entrare nel vivo prima del solito.

Tanti potrebbero essere i cambiamenti in rosa per il Napoli, che tra scadenze di contratto e possibili cessioni opererà un restyling importante della rosa in vista della prossima stagione.

Già maturati, di fatto, gli addii di Insigne, Ghoulam e Malcuit per fine contratto e di Tuanzebe che rientrerà al Manchester United per fine prestito, grande attenzione nei prossimi giorni sarà dedicata al futuro di Mertens e Ospina, anche loro in scadenza di contratto ma con ancora delle possibilità di permanenza in azzurro.

Da discutere nell'immediato ci sarà anche il futuro di quei calciatori che sono legati al sodalizio partenopeo solamente fino al 2023, in primis Meret, Koulibaly e Fabian Ruiz. Proprio il centrocampista spagnolo è tra i calciatori che hanno più possibiltà di lasciare gli azzurri in estate, anche e soprattutto in considerazione della sua situazione contrattuale.

Per l'ex Betis è possibile un ritorno in patria (Real Madrid?), ma in caso di addio anche di Zielinski (seguito in Premier League ed in Bundesliga), un altro spagnolo potrebbe vestire la maglia del Napoli per mantenere intatta la tradizione degli ultimi anni inaugurata nel 2013 con la gestione Benitez.

Quello di Luis Alberto, infatti, è un nome da tenere in considerazione in chiave azzurra. L'ex Liverpool sembra ormai al passo d'addio con la Lazio ed una serie di incastri di mercato potrebbero incrociare la sua strada con quella della società campana. I rapporti tra De Laurentiis e Lotito sono buoni e nel corso della finestra estiva di trattative, l'ipotesi di uno scambio che vedrebbe coinvolti il centrocampista iberico e Matteo Politano (che piace e molto a Maurizio Sarri) potrebbe finire sul tavolo. Un'idea che potrebbe prendere corpo prossimamente perchè le vie del mercato, si sa, sono infinite.