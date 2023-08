Calciomercato: Lozano-Napoli, 10 giorni per dirsi addio?

Resta incerto il futuro di Hirving Lozano. L’attaccante messicano, che non è sceso in campo sabato scorso nell’esordio in campionato a Frosinone, potrebbe ancora lasciare il Napoli da qui al 1° settembre, termine ultimo della finestra di mercato nei principali campionati europei ed entro quale il club partenopeo dovrebbe poi trovare un sostituto.

Negli ultimi giorni il nome dell’ex Psv è stato accostato nuovamente a club dell’Arabia Saudita, così come a squadre messicane o spagnole (che però non garantirebbero agli azzurri un assegno cospicuo per il cartellino del giocatore).

Resta da capire se davvero in questi ultimi 10 giorni di trattative la cessione del ‘Chucky’ possa concretizzarsi, con Lindstrom dell’Eintracht Francoforte o Zhegrova del Lille che potrebbero eventualmente sostituirlo all’ombra del Vesuvio.