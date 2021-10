Lozano deluso per la sostituzione da subentrato: le parole di Spalletti

Tanta delusione per i soli 30 minuti di partita giocati. Hirving Lozano è apparso visibilmente contrariato della sostituzione avvenuta all'89mo minuto, quando era subentrato mezz'ora prima, al 59mo. Una gara sufficiente la sua, arricchita da un palo, ma secondo lui finita troppo presto.

"Stai qua" ha provato a dirgli Insigne, invitandolo a sedersi in panchina accanto ai compagni, ma il Chucky, deluso, ha piuttosto attraversato la Curva B e preso la via degli spogliatoi. Dieci minuti dopo, a mente più fredda, il messicano si è complimentato coi compagni per la vittoria.

Spalletti in conferenza ha minimizzato: "Ha fatto quello che doveva fare, ma la gara mi imponeva di fare quel cambio. Mi dispiace, spero abbia capito, capisco la tua reazione ed io da calciatore avrei fatto lo stesso".