Lozano saluta Napoli: “Grazie per tutto l'amore e l'affetto che hai dato a me e alla mia famiglia”

“Grazie Napoli per tutto l'amore e l'affetto che hai dato a me e alla mia famiglia. E’ stata un'avventura incredibile. Grazie dal profondo del cuore ti porterò nel mio cuore”. Con queste parole in un post su Instagram Hirving Lozano ha voluto salutare il Napoli e i tifosi azzurri dopo quattro stagioni all’ombra del Vesuvio.

Anche il club partenopeo ha voluto ringraziare il ‘Chucky’ con un video celebrativo ed un post sui social: “Abbiamo lottato, sofferto e insieme siamo caduti. Ma è insieme che poi ci siamo rialzati, per rendere il nostro sogno realtà. Grazie Chucky”.