Calciomercato Napoli, Lozano può tornare in Olanda: il Psv pronto a riabbracciarlo?

Hirving Lozano potrebbe lasciare il Napoli nelle battute finali del mercato. L'attaccante messicano potrebbe clamorosamente far ritorno in Olanda e proprio al Psv, squadra che lo aveva ceduto al Napoli nell'estate 2019 per circa 42 milioni di euro.

Secondo quanto riferisce dai Paesi Bassi "Eindhovens Dagblad", 'El Chucky' si sarebbe detto disponibile a tornare nel club biancorosso, che potrebbe corrispondere agli azzurri una cifra di oltre 10 milioni di euro per il cartellino del giocatore.

Il Napoli, dal canto suo, in caso di cessione del messicano dovrebbe trovare un sostituto e tra i possibili candidati, oltre a Lindstrom dell'Eintracht Francoforte, ci sarebbe anche il belga Johan Bakayoko, in forza proprio al Psv, che però - secondo quanto riferisce "ED" - non avrebbe ricevuto al momento alcuna offerta dai partenopei per il 20enne, al quale non sarebbe stato comunicato nulla su un possibile trasferimento in Italia. Il club olandese, in ogni caso, non sembrerebbe essere intenzionato a privarsi del suo gioiello per meno di 30 milioni di euro.