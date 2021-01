Napoli, parla Lozano: "Scudetto? Mister Gattuso ci dice sempre una cosa..."

Hirving Lozano ha rilasciato una lunga intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, analizzando il momento azzurro dopo la sconfitta contro la Juve: “E’ un momento difficile dopo aver perso la Supercoppa, ma questo è il calcio, dobbiamo pensare ad andare avanti in campionato, abbiamo un bel cammino in coppa da fare e dobbiamo fare quello che ci chiede il nostro allenatore".

Il rapporto con Gattuso

"All’inizio abbiamo parlato a tu per tu con il mister, analizzando ciò che mi chiedeva di fare. E’ passato un po’ di tempo, poi mi ha dato l’opportunità di dimostrare le mie qualità. Grazie a Dio voglio continuare a far bene e fare ciò che mi chiede”, ha spiegato l'attaccante messicano.

Gli obiettivi stagionali

“Il nostro obiettivo è quello di cercare di vincere sempre in casa e fuori, non conta dove si gioca. Il campionato è molto lungo, pensiamo partita dopo partita, la stagione è lunga e può succedere sempre di tutto. Scudetto? Il mister ce lo dice sempre, in un anno molto complicato come questo può succedere veramente di tutto e noi ci proveremo sempre. Europa League? E’ un obiettivo molto importante per noi, giocheremo contro il Granada, squadra molto pericolosa che gioca sempre all’attacco. Cercheremo di fare il meglio e passare il turno".

Il feeling con Insigne

"Stiamo facendo molto bene io e Lorenzo, stiamo accrescendo il nostro feeling in campo e fuori, il nostro rapporto sta migliorando sempre più”, ha concluso Lozano.