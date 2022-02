Grave infortunio per Lozano con il Messico, esce in lacrime in barella: rischia lungo stop

Nuovo infortunio per Hirving Lozano. L'attaccante del Napoli ha riportato un infortunio durante la partita contro il Panama.

Il calciatore, uscito in lacrime in barella dal campo, in seguito ad uno scontro di gioco verificatosi al 62esimo, ha riportato una lussazione alla spalla.

Lozano è stato trasportato subito in ospedale per accertamenti. Rischia di stare fuori almeno due mesi.

Il comunicato del Napoli

"In seguito a colloqui con lo staff medico della Nazionale messicana, riguardo le condizioni di Hirving Lozano, il Napoli informa che lo stesso ha riportato una lussazione della spalla destra, successivamente ridotta. Il calciatore sarà rivalutato al suo rientro in Italia", fa sapere il club azzurro in un comunicato.