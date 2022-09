Napoli, infortunio per Lozano: le condizioni dell'attaccante messicano

Primo infortunio della stagione per il Napoli. Hirving Lozano, infatti, è stato costretto a lasciare il campo sul finale del primo tempo, sostituito da Politano, dopo uno scontro di gioco con il laziale Marusic.

L'attaccante messicano è uscito in barella ed è stato portato in ospedale per gli accertamenti di rito nei casi di scontri aerei.

L'ex Psv - come riferisce il club partenopeo - ha riportato un trauma cranico.