Napoli, Lozano decisivo in Messico-Perù: suo il gol partita

Così come i suoi compagni di squadra Kvaratskhelia e Raspadori, anche Hirving Lozano si è messo in luce in nazionale.

L'attaccante messicano è risultato decisivo nel match di preparazione ai Mondiali disputato dalla sua rappresentativa contro il Perù.

La gara è terminata per 1-0 in favore dei centroamericani grazie alla rete firmata proprio dall'esterno offensivo del Napoli al minuto 84.

Con gol de Hirving Lozano, vencimos a Perú en duelo de preparación rumbo a ??.???



La crónica del partido es presentada por @XiaomiMexico.#MEXTOUR I #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/BY9QZ1xVTG September 25, 2022

Buona prova anche per Mario Rui. Il terzino azzurro è rimasto in campo per tutti i 90 minuti di Repubblica Ceca-Portogallo, terminata 4-0 in favore dei lusitani. Il difensore del Napoli ha fornito anche un assist al compagno Bruno Fernandes.